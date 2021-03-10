Он сообщил, что более остро стоящие в регионе вопросы водоснабжения, канализации и электро энергии также были озвучены в Совете Федерации, Более того, были указаны вероятные пути решения имеющихся вопросов. Как считает Магомед Гасанов, Дни Республики Дагестан в Совете Федерации важное для республики событие, которое будет внесено в Новейшую историю РД.
Глава Шамильского района Магомед Гасанов прокомментировал Дни Дагестана в Совете Федерации
- Автор Хадижат
- 10 марта, 2021. Среда 15:35
«Дни Республики Дагестан в Совете Федерации прошли масштабно, в их рамках были оговорены принципиальные для предстоящего развития экономики и социального сектора региона вопросы, которые десятилетиями оставались нерешенными», - отметил глава района.
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