ЗАМАНА - Глава Шамильского района Магомед Гасанов прокомментировал Дни Дагестана в Совете Федерации

Глава Шамильского района Магомед Гасанов прокомментировал Дни Дагестана в Совете Федерации

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10 марта, 2021. Среда 15:35
Глава Шамильского района Магомед Гасанов прокомментировал Дни Дагестана в Совете Федерации

«Дни Республики Дагестан в Совете Федерации прошли масштабно, в их рамках были оговорены принципиальные для предстоящего развития экономики и социального сектора региона вопросы, которые десятилетиями оставались нерешенными», - отметил глава района.

Глава Шамильского района Магомед Гасанов прокомментировал Дни Дагестана в Совете Федерации
Общество

Он сообщил, что более остро стоящие в регионе вопросы водоснабжения, канализации и электро энергии также были озвучены в Совете Федерации, Более того,  были указаны вероятные пути решения имеющихся вопросов. Как считает Магомед Гасанов, Дни Республики Дагестан в Совете Федерации  важное для республики событие, которое будет внесено в Новейшую историю РД.

 

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