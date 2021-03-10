Масштабная олимпиада по лезгинскому языку пройдет в Сулейман-Стальском районе

К участию в олимпиаде приглашаются по одному представителю из школ южных районов и городов республики. Отметим, что организаторами мероприятия выступят благотворительный фонд «ЛЕКИ» и редакция республиканского печатного издания «Лезги газет». Общий призовой фонд олимпиады составляет 42 тысячи рублей. Материальное вознаграждение ожидает участников, занявших с первого по пятое место. Организаторы отмечают, что также победителям будут вручены дипломы, памятные подарки и книги лезгинских писателей.

По всем вопросам обращаться по телефону: 8-967-7777-320.