ЗАМАНА - Глава Гунибского района прокомментировал Дни Дагестана в Совете Федерации

Глава Гунибского района прокомментировал Дни Дагестана в Совете Федерации

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10 марта, 2021. Среда 14:52
Глава Гунибского района прокомментировал Дни Дагестана в Совете Федерации

Глава Гунибского района Мудунгаджи Кадыров прокомментировал итоги Дней Республики Дагестан в Совете Федерации, прошедшие с 1 по 3 марта в Москве.

Глава Гунибского района прокомментировал Дни Дагестана в Совете Федерации
Общество

«Хочу отметить, что в рамках заседаний были озвучены вопросы по всем сферам жизнедеятельности, также актуальные и для Гунибского района. Мы обсуждали их с Главой Дагестана 19 февраля, в рамках приема. Эти проблемы в районе тянутся десятилетиями.
Сергей Меликов дал поручения включить их в соответствующие программы и подготовить проектно-сметную документацию. Среди таких вопросов, к примеру, газификация и водоснабжение некоторых населенных пунктов района, открытие новых туристических объектов, реставрация Гунибской крепости а также строительство школы и детского сада», - заключил Глава района.

 

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