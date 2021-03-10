Глава Гунибского района прокомментировал Дни Дагестана в Совете Федерации

«Хочу отметить, что в рамках заседаний были озвучены вопросы по всем сферам жизнедеятельности, также актуальные и для Гунибского района. Мы обсуждали их с Главой Дагестана 19 февраля, в рамках приема. Эти проблемы в районе тянутся десятилетиями.

Сергей Меликов дал поручения включить их в соответствующие программы и подготовить проектно-сметную документацию. Среди таких вопросов, к примеру, газификация и водоснабжение некоторых населенных пунктов района, открытие новых туристических объектов, реставрация Гунибской крепости а также строительство школы и детского сада», - заключил Глава района.