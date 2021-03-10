Отметим, что в настоящий момент Центр вплотную занят спасением каспийской нерпы, исследованием побережья, выезжает на места массовой гибели животных и птиц.
По мнению руководителя учреждения Заура Гапизова, молодежные организации могут оказать посильную помощь в сохранении экологии, обращении внимания общественности на ряд проблем в этой сфере.
В рамках совещания стало известно, что в планах Природоохранного центра учреждение грантов для волонтерских организаций.
Каспийский природоохранный центр и молодежные организации Дагестана подписали соглашение о сотрудничестве
- Автор Хадижат
- 10 марта, 2021. Среда 14:41
В Каспийском природоохранном центресостоялась встрча с представителями молодежных организаций, в рамках которого была достигнута договоренность предстоящем сотрудничестве.
Отметим, что в настоящий момент Центр вплотную занят спасением каспийской нерпы, исследованием побережья, выезжает на места массовой гибели животных и птиц.
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