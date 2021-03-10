Дагестанцы могут выгодно приобрести автомобиль в кредит

С начала текущего года года в Российской Федерации по льготным программам продали свыше 42 тысяч автомобилей.

Из числа данных машин, по программе льготного автокредитования было приобретено приблизительно 35,4 тыс. транспортных средств, по программе льготного лизинга 7,1 тысяч. Стоит отметить, муниципальные программы поддержки автомобильной промышленности предполагают скидки при приобретению в кредит новой машины российского производства. Отметим, что по данным салона "Автоград" при выборе машины огромным спросом у дагестанцев пользуются марки российского

производителя «LADA Vesta» и «LADA Priora». В числе иностранных транспортных средств лидирующие позиции занимают «Toyota Camry» и «Toyota Land Cruiser 200».

Ранее в Минпромторге сообщали, что в 2021 году планируется выделить более 16 миллиардов рублей на стимулирование спроса в отечественной автомобильной промышленности.