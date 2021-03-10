Так, с помощью приложений поисковой системы, вбив «Пункты вакцинации.Махачкала», можно будет посмотреть схему проезда, контактные телефоны медорганизаций и часы работы.
О том, где вакцинироваться, можно узнать в «Яндекс»
- Автор Арслан
- 10 марта, 2021. Среда 12:50
Точки, где можно получить свою прививку от новой коронавирусной инфекции, как сообщает РИА «Дагестан», нанесут карты мобильных приложений Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор».
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