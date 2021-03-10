О том, где вакцинироваться, можно узнать в «Яндекс»

Автор Арслан

Точки, где можно получить свою прививку от новой коронавирусной инфекции, как сообщает РИА «Дагестан», нанесут карты мобильных приложений Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор».