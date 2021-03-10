Как сообщает Мирмол со ссылкой на газовую компанию, процедура касается абонентов, которые накопили колоссальные долги.
В Дагестане лишатся газа задолжавшие абоненты
- Автор Арслан
- 10 марта, 2021. Среда 12:43
Решение о прекращении поставлять газ задолжавшим абонентам региональный «Газпром Межрегионгаз» принял на основании роста просроченной задолженности по оплате.
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