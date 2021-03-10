Новое медучреждение при Буйнакской центральной городской больнице, где, по данным источника, применены технологии «бережливой поликлиники», оборудовано зонами ожидания и детскими уголками.
В Буйнакске открыли обновленную детскую поликлинику
- Автор Арслан
- 10 марта, 2021. Среда 12:31
Поликлиника, как сообщили в пресс-службе дагестанского минздрава, оснащена удобными колясочными, пандусами и кнопками вызова медперсонала.
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