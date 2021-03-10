ЗАМАНА - В Буйнакске открыли обновленную детскую поликлинику

В Буйнакске открыли обновленную детскую поликлинику

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10 марта, 2021. Среда 12:31
В Буйнакске открыли обновленную детскую поликлинику

Поликлиника, как сообщили в пресс-службе дагестанского минздрава, оснащена удобными колясочными, пандусами и кнопками вызова медперсонала.

В Буйнакске открыли обновленную детскую поликлинику
Общество

Новое медучреждение при Буйнакской центральной городской больнице, где, по данным источника, применены технологии «бережливой поликлиники», оборудовано зонами ожидания и детскими уголками.

 

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