ЗАМАНА - Батыр Эмеев проинспектировал проблемные участки КОРа и реки Черкес-озень

Батыр Эмеев проинспектировал проблемные участки КОРа и реки Черкес-озень

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10 марта, 2021. Среда 11:28
Батыр Эмеев проинспектировал проблемные участки КОРа и реки Черкес-озень

Проблемные участки Канала им. Октябрьской революции и реки Черкес-озень (Талгинка), куда, как выяснилось в итоге, впадают нечистоты, образующиеся не только во время ливней, но и проходящие через ветхие цементные трубы, Первый заместитель Председателя Правительства РД Батыр Эмеев проинспектировал по поручению Председателя Правительства РД Абдулпатаха Амирханова.

Батыр Эмеев проинспектировал проблемные участки КОРа и реки Черкес-озень
Общество

О прокладке ливневых приемных коллекторов диаметром 1000 мм под КОРом, которые выведут стоки в дренажный коллектор, власти договорились после того, как по итогам рейдовых мероприятия выявили 5 точек загрязнения КОРа.

В целях дальнейшего решения ситуации анализы будут представлены врио Главы республики Сергею Меликову.

 

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