Батыр Эмеев проинспектировал проблемные участки КОРа и реки Черкес-озень

Проблемные участки Канала им. Октябрьской революции и реки Черкес-озень (Талгинка), куда, как выяснилось в итоге, впадают нечистоты, образующиеся не только во время ливней, но и проходящие через ветхие цементные трубы, Первый заместитель Председателя Правительства РД Батыр Эмеев проинспектировал по поручению Председателя Правительства РД Абдулпатаха Амирханова.