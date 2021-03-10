Проблемные участки Канала им. Октябрьской революции и реки Черкес-озень (Талгинка), куда, как выяснилось в итоге, впадают нечистоты, образующиеся не только во время ливней, но и проходящие через ветхие цементные трубы, Первый заместитель Председателя Правительства РД Батыр Эмеев проинспектировал по поручению Председателя Правительства РД Абдулпатаха Амирханова.
О прокладке ливневых приемных коллекторов диаметром 1000 мм под КОРом, которые выведут стоки в дренажный коллектор, власти договорились после того, как по итогам рейдовых мероприятия выявили 5 точек загрязнения КОРа.
В целях дальнейшего решения ситуации анализы будут представлены врио Главы республики Сергею Меликову.