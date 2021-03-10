Отмечено, что предприятие, оснащенное суперсовременными технологическими линиями, является на сегодняшний день флагманом виноделия России.
Дагестанский винный завод первым в России получил лицензию на 15 лет
- Автор Арслан
- 10 марта, 2021. Среда 11:11
Как сообщает Мирмол, лицензию на ведение деятельности ранее выдавали на 5 лет, однако сейчас, согласно закону о государственном регулировании производства продукции, срок увеличился и Дербентский завод игристых вин получил лицензию сроком на 15 лет.
Последнее от Арслан
- В посёлке Ленинкент устраняют нарушения земельного законодательства
- Вопросы переселения жителей Новолакского района на новое место жительства обсудили в Правительстве Дагестана
- Абдулпатах Амирханов поручил проработать вопросы строительства объектов инженерной инфраструктуры на переселенческой территории Новолакского района
- Батыр Эмеев проинспектировал проблемные участки КОРа и реки Черкес-озень
- В 2021 году в Дагестане будут отремонтированы 400 улиц