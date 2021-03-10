Дагестанский винный завод первым в России получил лицензию на 15 лет

Как сообщает Мирмол, лицензию на ведение деятельности ранее выдавали на 5 лет, однако сейчас, согласно закону о государственном регулировании производства продукции, срок увеличился и Дербентский завод игристых вин получил лицензию сроком на 15 лет.