Меган Маркл обвинила Букингемский дворец в расовой дискриминации

Во время беременности первым сыном Меган Маркл выяснила, что ему, наперекор традиции, не намерены жаловать титул принца и обеспечивать его охраной из-за его расы. До этого в английской прессе говорилось, что родители будто бы сами отказались от титулов.

Принц Гарри и Меган Маркл обвинили дворец в расовой дискриминации: по их словам, во время беременности Меган члены королевской семьи обсуждали вероятность темного цвета кожи у их будущего сына. Позднее Опра Уинфри сообщила, что подобные дискуссии точно вели не Елизавета II и не принц Филипп. Меган Маркл призналась, чтоиз-за всего перечисленного, неизменной травли в британских СМИ и сложных взаимоотношениях с прислугой дворца, у Меган Маркл возникли суицидальные мысли.

Она решилась поделиться своими переживаниями и нервным состоянием со своим супругом принцем Гарри, который попытался повлиять на ситуацию, поговорив с членами королевской семьи. Но никто из родственников не отреагировал на данную ситуацию. Подобное отношение и стало основной причиной решения о переезде из страны. В беседе, Опра Уинфри поинтересовалась у Гарри, как бы на эту ситуацию отреагировала его мать принцесса Диана, на что Гарри ответил: "Она бы, безусловно, была рассержена нашим решением. Но со временем точно бы его приняла. Для мамы было бы важно, чтобы я чувствовал себя себя счастливым. Не важно где". Также в ходе интервью стало понятно, что члены семьи в настоящий момент почти не поддерживают отношения с принцем Гарри.