Научно-практический форум «Медицина Дагестана: вызовы и решения» пройдет в Махачкале

Научно-практический форум «Медицина Дагестана: вызовы и решения» пройдет в Махачкале, в Доме дружбы и Научно-образовательном инновационном центре 10 и 11 марта.

Старт мероприятиям даст возложение цветов к памятнику медицинским работникам, погибшим в борьбе с COVID-19. В составе оргкомитета форума врио заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан Анатолий Карибов, врио министра здравоохранения Республики Дагестан Татьяна Беляева, руководитель управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан Николай Павлов и другие.

Ожидается участие в качестве гостей форума Главы РД Сергея Меликова и и заместителя Минздрава России Татьяны Семеновой.