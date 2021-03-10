ЗАМАНА - Научно-практический форум «Медицина Дагестана: вызовы и решения» пройдет в Махачкале

Научно-практический форум «Медицина Дагестана: вызовы и решения» пройдет в Махачкале

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10 марта, 2021. Среда 00:17
Научно-практический форум «Медицина Дагестана: вызовы и решения» пройдет в Махачкале

Научно-практический форум «Медицина Дагестана: вызовы и решения» пройдет в Махачкале, в Доме дружбы и Научно-образовательном инновационном центре 10 и 11 марта.

Научно-практический форум «Медицина Дагестана: вызовы и решения» пройдет в Махачкале
Общество

Старт мероприятиям даст возложение цветов к памятнику медицинским работникам, погибшим в борьбе с COVID-19. В составе оргкомитета форума врио заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан Анатолий Карибов, врио министра здравоохранения Республики Дагестан Татьяна Беляева, руководитель управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан Николай Павлов и другие.
Ожидается участие в качестве гостей форума Главы РД Сергея Меликова и и заместителя Минздрава России Татьяны Семеновой.

 

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