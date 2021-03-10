Комментируя прошедшие мероприятия, Глава Сулейман-Стальского района Нариман Абдулмуталибов подчеркнул, что в рамках прошедших совещаний были затронуты важнейшие для региона трудности, в том числе и вопросы по наращиванию темпов строительства соцобъектов, обеспечение сельских территорий современной инфраструктурой, развитию АПК и так далее.
Глава Сулейман-Стальского района Нариман Абдулмуталибов прокомментировал Дни Дагестана в Совете Федерации
- Автор Хадижат
- 10 марта, 2021. Среда 00:38
C 1 по 3 марта в столице России, c участием делегации из региона прошли Дни Дагестана в Совете Федерации. Посвящены были мероприятия празднованию 100-летия с образования ДАССР.
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