Глава Сулейман-Стальского района Нариман Абдулмуталибов прокомментировал Дни Дагестана в Совете Федерации

C 1 по 3 марта в столице России, c участием делегации из региона прошли Дни Дагестана в Совете Федерации. Посвящены были мероприятия празднованию 100-летия с образования ДАССР.

Комментируя прошедшие мероприятия, Глава Сулейман-Стальского района Нариман Абдулмуталибов подчеркнул, что в рамках прошедших совещаний были затронуты важнейшие для региона трудности, в том числе и вопросы по наращиванию темпов строительства соцобъектов, обеспечение сельских территорий современной инфраструктурой, развитию АПК и так далее.