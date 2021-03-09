Родители дагестанских выпускников присоединятся к акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»

Почувствовать себя в роли выпускников и поддержать тем самым детей смогут желающие родители, а также представители Правительства РД, органов исполнительной власти региона, администраций муниципалитетов и другие желающие.

Подробнее о проведении ЕГЭ для родителей можно узнать по ссылке