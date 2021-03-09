Почувствовать себя в роли выпускников и поддержать тем самым детей смогут желающие родители, а также представители Правительства РД, органов исполнительной власти региона, администраций муниципалитетов и другие желающие.
Подробнее о проведении ЕГЭ для родителей можно узнать по ссылке
Родители дагестанских выпускников присоединятся к акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»
- Автор Хадижат
- 09 марта, 2021. Вторник 15:16
11 марта в Махачкалу пройдет уже ставшая традиционной акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» .
Почувствовать себя в роли выпускников и поддержать тем самым детей смогут желающие родители, а также представители Правительства РД, органов исполнительной власти региона, администраций муниципалитетов и другие желающие.
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