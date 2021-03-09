ЗАМАНА - В Махачкале женщину хотят посадить за мошенничество

В Махачкале женщину хотят посадить за мошенничество

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09 марта, 2021. Вторник 14:21
В Махачкале женщину хотят посадить за мошенничество

В пресс-службе дагестанского МВД сообщают, что 52-летняя махачкалинка, войдя в доверие к 36-летней жительнице Кизилюртовского района Дагестана, украла у нее 90 тысяч рублей.

В Махачкале женщину хотят посадить за мошенничество
Общество

Средства подозреваемая присвоила, пообещав потерпевшей содействие при оформлении социальных выплат.

Согласно уголовному делу мошеннице грозит штраф до трехсот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.

 

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