Средства подозреваемая присвоила, пообещав потерпевшей содействие при оформлении социальных выплат.
Согласно уголовному делу мошеннице грозит штраф до трехсот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.
В пресс-службе дагестанского МВД сообщают, что 52-летняя махачкалинка, войдя в доверие к 36-летней жительнице Кизилюртовского района Дагестана, украла у нее 90 тысяч рублей.
Средства подозреваемая присвоила, пообещав потерпевшей содействие при оформлении социальных выплат.
Согласно уголовному делу мошеннице грозит штраф до трехсот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.
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