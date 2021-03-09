ЗАМАНА - Глава дагестанского минтруда посетила реабилитационный центр в Махачкале

Глава дагестанского минтруда посетила реабилитационный центр в Махачкале

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09 марта, 2021. Вторник 10:10
Глава дагестанского минтруда посетила реабилитационный центр в Махачкале

 

Кабинеты ботулинотерапии, микрополяризации, специализированные средства передвижения, оборудованный санузел, палаты и многое другое отремонтированное в учреждении в рамках госпрограммы «Доступная среда», осмотрела накануне врио министра труда и социального развития, посетив Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями в Махачкале.

Глава дагестанского минтруда посетила реабилитационный центр в Махачкале
Общество

Так, поздравив женский коллектив центра с праздником, глава министерства высоко оценила нелегкий труд по реабилитации особенных детей.

 

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