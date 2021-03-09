Глава дагестанского минтруда посетила реабилитационный центр в Махачкале

Кабинеты ботулинотерапии, микрополяризации, специализированные средства передвижения, оборудованный санузел, палаты и многое другое отремонтированное в учреждении в рамках госпрограммы «Доступная среда», осмотрела накануне врио министра труда и социального развития, посетив Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями в Махачкале.