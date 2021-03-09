«Равганият Магомедовна со своим коллективом внесла неоценимый вклад в борьбу за жизни и здоровье жителей города и республики. На плечах этой хрупкой женщины лежала огромная ответственность и серьёзная задача, с которой она достойно справилась. В её лице хочу поблагодарить всех врачей, медсестёр, санитарок, технических работниц, которые трудились весь период пандемии», - написал глава Махачкалы в своем instagram.
Салман Дадаев поздравил с Международным женским Днем главного врача РЦИБ Равганият Мирзаеву
- Автор Хадижат
- 09 марта, 2021. Вторник 00:00
Салман Дадаев накануне Международного женского Дня посетил главврача Республиканского центра инфекционных болезней Равганият Мирзаеву и лично поздравил ее с этим прекрасным праздником.
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