ЗАМАНА - Салман Дадаев поздравил с Международным женским Днем главного врача РЦИБ Равганият Мирзаеву

Салман Дадаев поздравил с Международным женским Днем главного врача РЦИБ Равганият Мирзаеву

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09 марта, 2021. Вторник 00:00
Салман Дадаев поздравил с Международным женским Днем главного врача РЦИБ Равганият Мирзаеву

Салман Дадаев накануне Международного женского Дня посетил главврача Республиканского центра инфекционных болезней Равганият Мирзаеву и лично поздравил ее с этим прекрасным праздником. 

«Равганият Магомедовна со своим коллективом внесла неоценимый вклад в борьбу за жизни и здоровье жителей города и республики. На плечах этой хрупкой женщины лежала огромная ответственность и серьёзная задача, с которой она достойно справилась. В её лице хочу поблагодарить всех врачей, медсестёр, санитарок, технических работниц, которые трудились весь период пандемии», - написал глава Махачкалы в своем instagram.

 

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