Также с этим прекрасным праздником поздравили женщин-ветеранов Великой Отечественной войны. Всего бригадам активистов удалось поздравить около двух тысяч женщин.
Ветеранов Великой Отечественной войны поздравили с Международным женским Днем
- Автор Хадижат
- 09 марта, 2021. Вторник 00:15
Волонтёры Победы Дагестана совместно с Каспийской флотилией и Министерством по национальной политике и делам религии РД поздравили представительниц прекрасного пола с Международным женским Днем.
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