ЗАМАНА - Уммупазиль Омарова поздравила ветеранов образования с Международным женским днём

Уммупазиль Омарова поздравила ветеранов образования с Международным женским днём

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08 марта, 2021. Понедельник 16:25
Уммупазиль Омарова поздравила ветеранов образования с Международным женским днём Уммупазиль Омарова поздравила ветеранов образования с Международным женским днём

Временно исполняющая обязанности руководителя Министерства образования и науки РД Уммупазиль Омарова  поздравила с Международным женским Днем  ветеранов труда.

Уммупазиль Омарова поздравила ветеранов образования с Международным женским днём
Общество

Она посетила с визитом Почетного работника образования Российской Федерации Валентину Абакумову и кавалера 2-ух орденов «Знак Почета» Айшат Мусанабиеву. Уммупазиль Омарова пожелала ветеранам труда крепкого здоровья и оценила вклад, который они внесли в воспитание и обучение не только дагестанских школьников, но и в целом сферу образования, общественно-политическую жизнь республики.

 

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