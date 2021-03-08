Она посетила с визитом Почетного работника образования Российской Федерации Валентину Абакумову и кавалера 2-ух орденов «Знак Почета» Айшат Мусанабиеву. Уммупазиль Омарова пожелала ветеранам труда крепкого здоровья и оценила вклад, который они внесли в воспитание и обучение не только дагестанских школьников, но и в целом сферу образования, общественно-политическую жизнь республики.
Уммупазиль Омарова поздравила ветеранов образования с Международным женским днём
- Автор Хадижат
- 08 марта, 2021. Понедельник 16:25
Временно исполняющая обязанности руководителя Министерства образования и науки РД Уммупазиль Омарова поздравила с Международным женским Днем ветеранов труда.
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