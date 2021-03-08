Средний возраст дагестанской женщины 34 года

Большинство из них живут в сельской местности. На тысячу мужчин в Дагестане приходится 1070 женщин. Их средний возраст 34,3 года, средняя продолжительность жизни 81,4 года (на 4,8 года больше, чем у дагестанских мужчин).

Подавляющее большинство наших женщин (66,8%) выходят замуж до 24 лет и заводят двоих детей. На тысячу женщин в Дагестане приходится 18 кандидатов и три доктора наук.