Большинство из них живут в сельской местности. На тысячу мужчин в Дагестане приходится 1070 женщин. Их средний возраст 34,3 года, средняя продолжительность жизни 81,4 года (на 4,8 года больше, чем у дагестанских мужчин).
Подавляющее большинство наших женщин (66,8%) выходят замуж до 24 лет и заводят двоих детей. На тысячу женщин в Дагестане приходится 18 кандидатов и три доктора наук.
Средний возраст дагестанской женщины 34 года
- Автор Хадижат
- 08 марта, 2021. Понедельник 16:10
Согласно информации Федеральной службы государственной статистики по Республике Дагестан, в регионе проживают более 1,6 млн женщин.
Большинство из них живут в сельской местности. На тысячу мужчин в Дагестане приходится 1070 женщин. Их средний возраст 34,3 года, средняя продолжительность жизни 81,4 года (на 4,8 года больше, чем у дагестанских мужчин).
Последнее от Хадижат
- Уммупазиль Омарова поздравила ветеранов образования с Международным женским днём
- В Махачкале прошла поздравительная акция с 8 марта
- Хамис Казиева: "Труд это бальзам и лекарство от всех недугов"
- Хамис Казиева: "Труд это бальзам и лекарство от всех недугов"
- Председатель Правительства РД Абдулпатах Амирханов поздравил с Международным женским днем женщин республики