ЗАМАНА - Средний возраст дагестанской женщины 34 года

Средний возраст дагестанской женщины 34 года

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08 марта, 2021. Понедельник 16:10
Средний возраст дагестанской женщины 34 года

Согласно информации Федеральной службы государственной статистики по Республике Дагестан, в регионе проживают более 1,6 млн женщин.

Средний возраст дагестанской женщины 34 года
Общество

Большинство из них живут в сельской местности. На тысячу мужчин в Дагестане приходится 1070 женщин. Их средний возраст 34,3 года, средняя продолжительность жизни 81,4 года (на 4,8 года больше, чем у дагестанских мужчин).
Подавляющее большинство наших женщин (66,8%) выходят замуж до 24 лет и заводят двоих детей. На тысячу женщин в Дагестане приходится 18 кандидатов и три доктора наук.

 

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