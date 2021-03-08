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Хамис Казиева: "Труд это бальзам и лекарство от всех недугов"
- Автор Хадижат
- 08 марта, 2021. Понедельник 15:56
Женщины, горянки, чьи судьбы неразрывно связаны с Дагестаном, стали героинями публикаций на сайте газеты "Замана". Сегодня мы представляем вам очерк о Герое Социалистического Труда, депутате Верховного совета СССР Хамис Абдусаламовне Казиевой.
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