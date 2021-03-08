ЗАМАНА - Союз женщин Дагестана провел торжественную встречу в преддверии 8 Марта

Союз женщин Дагестана провел торжественную встречу в преддверии 8 Марта

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08 марта, 2021. Понедельник 00:33
Союз женщин Дагестана провел торжественную встречу в преддверии 8 Марта

Союз женщин Дагестана провел праздничное мероприятие "Женщины прекрасны во все времена", в рамках празднования Международного женского дня.

Союз женщин Дагестана провел торжественную встречу в преддверии 8 Марта
Общество

В мероприятии приняли участие лидеры, труженицы, чьи заслуги в социально-экономическое, культурное развитие республики нельзя переоценить.
С поздравлениями и словами признательности к женщинам обратилась глава Союза Женщин Интизар Мамаева, подчеркнувшая, что дагестанских женщин всегда отличало трудолюбие, терпеливость и умение совместить роль матери, хозяйки очага и труженицы.

 

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