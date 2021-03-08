Союз женщин Дагестана провел торжественную встречу в преддверии 8 Марта

В мероприятии приняли участие лидеры, труженицы, чьи заслуги в социально-экономическое, культурное развитие республики нельзя переоценить.

С поздравлениями и словами признательности к женщинам обратилась глава Союза Женщин Интизар Мамаева, подчеркнувшая, что дагестанских женщин всегда отличало трудолюбие, терпеливость и умение совместить роль матери, хозяйки очага и труженицы.