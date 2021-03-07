ЗАМАНА - Премьер-министр Дагестана вручил награды сотрудникам Администрации Главы и Правительства РД

Премьер-министр Дагестана вручил награды сотрудникам Администрации Главы и Правительства РД

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07 марта, 2021. Воскресенье 19:11
Премьер-министр Дагестана вручил награды сотрудникам Администрации Главы и Правительства РД

Председатель Правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов вручил государственные награды сотрудницам Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан.

Премьер-министр Дагестана вручил награды сотрудникам Администрации Главы и Правительства РД
Общество

Премьер-министр поздравил женщин с наступающим Международным женским днем отметил их профессиональные достижения. "Наши женщины надежные сотрудники и ответственные руководители, умеющие грамотно решать поставленные задачи, разбираться в вопросах, учитывая все тонкости", отметил Абдулпатах Амирханов, поздравив присутствующих женщин и пожелав им здоровья и успехов в трудовой деятельности.

 

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