Премьер-министр Дагестана вручил награды сотрудникам Администрации Главы и Правительства РД

Премьер-министр поздравил женщин с наступающим Международным женским днем отметил их профессиональные достижения. "Наши женщины надежные сотрудники и ответственные руководители, умеющие грамотно решать поставленные задачи, разбираться в вопросах, учитывая все тонкости", отметил Абдулпатах Амирханов, поздравив присутствующих женщин и пожелав им здоровья и успехов в трудовой деятельности.