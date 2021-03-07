Премьер-министр поздравил женщин с наступающим Международным женским днем отметил их профессиональные достижения. "Наши женщины надежные сотрудники и ответственные руководители, умеющие грамотно решать поставленные задачи, разбираться в вопросах, учитывая все тонкости", отметил Абдулпатах Амирханов, поздравив присутствующих женщин и пожелав им здоровья и успехов в трудовой деятельности.
Премьер-министр Дагестана вручил награды сотрудникам Администрации Главы и Правительства РД
- Автор Хадижат
- 07 марта, 2021. Воскресенье 19:11
Председатель Правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов вручил государственные награды сотрудницам Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан.