Более 4 тысяч цветов раздали в Дагестане в рамках акции «Вам, любимые!»

5 и 6 марта в республике прошла Общероссийская акция «Вам, любимые!», приуроченная к Международному женскому дню и празднованию годовщины акции взаимной помощи #МыВместе.

В рамках акции добровольные помощники поздравляли женщин, проявивших свой характер, патриотизм и любовь к родине, стремление помочь людям в разных сферах деятельности. Среди них ветераны Великой Отечественной войны, медработники, матери Героев России, сотрудники Каспийской флотилии и правоохранительных органов, преподаватели. Всего в рамках акции было роздано более четырех тысяч цветов. В акции участвовал глава министерства по делам молодежи РД Камил Саидов.