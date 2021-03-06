Бавер Джафарова – первая женщина-летчица из Дагестана

Одной из таких выдающихся женщин является советская летчица, участница Великой Отечественной войны Бавер Джафарова. Джафарова Бавер Фаталиевна родилась в дагестанском селе Чуртах в 1920 году.

Днем она работала заместителем заведующего орготделом Дагестанского ЦИК, а вечера проводила на курсах пилотов в аэроклубе.

Собственный 1-ый полет Бавер сделала в октябре 1937 года. Тогда ей было только семнадцать лет В годы Великой Отечественной войны Бавер Джафарова стала первой женщиной-летчицей и парашютисткой из Республики Дагестан. Ее вклад в в подготовку летчиков русской армии бесценен.