ЗАМАНА - Бавер Джафарова – первая женщина-летчица из Дагестана

Бавер Джафарова – первая женщина-летчица из Дагестана

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06 марта, 2021. Суббота 15:54
Бавер Джафарова – первая женщина-летчица из Дагестана

В преддверии Международного дамского дня, стоит вспомнить женщин-героев, чьи имена навечно вписаны в историю Республики Дагестан.

Бавер Джафарова – первая женщина-летчица из Дагестана
Общество

Одной из таких выдающихся женщин является советская летчица, участница Великой Отечественной войны Бавер Джафарова. Джафарова Бавер Фаталиевна родилась в дагестанском селе Чуртах в 1920 году.
Днем она работала заместителем заведующего орготделом Дагестанского ЦИК, а вечера проводила на курсах пилотов в аэроклубе.

Собственный 1-ый полет Бавер сделала в октябре 1937 года. Тогда ей было только семнадцать лет В годы Великой Отечественной войны Бавер Джафарова стала первой женщиной-летчицей и парашютисткой из Республики Дагестан. Ее вклад в в подготовку летчиков русской армии бесценен.

 

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