Наталья принимала гостей в своей новой квартире, ключи от которого в феврале она получила из рук врио Главы Дагестана Сергея Меликова. «В Чеченскую республикуМарат поехал добровольно. Ему было всего восемнадцать лет. Двое суток оставалось до 19-летия. 13 февраля я думала позвонить позвонить в часть вооруженных сил, поздравить. Однако получила «похоронку» в сэтот день. Он погиб как мужчина. Ценой собственной жизни выручил коллег. Я горжусь своим сыном и знаю, что он до последней минуты жизни сохранил свою честь и достоинство», вспоминает мать о сыне.
Наталья Молчанова выразила благодарность гостям за внимание и поддержку. Руководитель министерства по делам молодежи региона отметил, что работа по увековечению памяти Марата Молчанова будет продолжена.