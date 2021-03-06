ЗАМАНА - Мать кавалера ордена Мужества Марата Молчанова поздравили с Международным женским днем

Мать кавалера ордена Мужества Марата Молчанова поздравили с Международным женским днем

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06 марта, 2021. Суббота 15:45
Мать кавалера ордена Мужества Марата Молчанова поздравили с Международным женским днем

С целью поздравить мать кавалера ордена Мужества Марата Молчанова, в преддверии Международного женского Дня, в рамках акции "Вам, любимые" ее посетила делегация под руководством министра по делам молодежи Камиля Саидова.

Мать кавалера ордена Мужества Марата Молчанова поздравили с Международным женским днем
Общество

Наталья принимала гостей в своей новой квартире, ключи от которого в феврале она получила из рук врио Главы Дагестана Сергея Меликова. «В Чеченскую республикуМарат поехал добровольно. Ему было всего восемнадцать лет. Двое суток оставалось до 19-летия. 13 февраля я думала позвонить позвонить в часть вооруженных сил, поздравить. Однако получила «похоронку» в сэтот день. Он погиб как мужчина. Ценой собственной жизни выручил коллег. Я горжусь своим сыном и знаю, что он до последней минуты жизни сохранил свою честь и достоинство», вспоминает мать о сыне.

Наталья Молчанова выразила благодарность гостям за внимание и поддержку. Руководитель министерства по делам молодежи региона отметил, что работа по увековечению памяти Марата Молчанова будет продолжена.

 

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