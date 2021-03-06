ЗАМАНА - Акция "Платок горянки" состоялась в Хунзахе

Акция "Платок горянки" состоялась в Хунзахе

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06 марта, 2021. Суббота 17:32
Акция &quot;Платок горянки&quot; состоялась в Хунзахе

Праздничное мероприятие, которое было посвящено Международному женскому дню, состоялось 5 марта в Хунзахе, рассказывает пресс-центр муниципалитета.

Акция "Платок горянки" состоялась в Хунзахе
Общество

В нем участвовали председатели Совета женщин горных районов РД, заслуженные преподаватели, докторы, сельские труженики, ветераны органов охраны правопорядка и другие горянки, которые внесли свой, неоценимый  вклад в развитие района.⁣⁣ После чаепития во Дворце культуры прошла  акция «Платок горянки». Жительницы села встречали гостей с атрибутами горской девушки платок, кувшин, соль, сито, огонь. Были организованы «очаги», где гостям была предоставлена возможность отведать аварских блюд и состоялось театрально-концертное мероприятие. В рамках же самой акции «Платок горянки» женщины Хунзаха прошли по главной улице села в классическом платке «гормендо».

 

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