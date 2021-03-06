ЗАМАНА - Дагестанская молодежь поучаствовала во флешмобе «Паутина»

Дагестанская молодежь поучаствовала во флешмобе «Паутина»

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06 марта, 2021. Суббота 16:56
Дагестанская молодежь поучаствовала во флешмобе «Паутина»

В Республиканском молодежном центре при Минмолодежи региона состоялся флешмоб «Паутина», который посвящен празднованию годовщины Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.

Дагестанская молодежь поучаствовала во флешмобе «Паутина»
Общество

Участниками стали добровольные помощники, которые оказывали помощь во время пандемии. Как рассказывает пресс-центр учреждения, сущность флешмоба заключена в цели продемонстрировать, что любой из присутствующих имеет отношение к борьбе с коронавирусной инфекцией.
Согласно мнению организаторов, сеть, связавшая волонтеров, является визуализацией связи участников с символомк акции #МыВместе.

 

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