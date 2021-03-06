Дагестанская молодежь поучаствовала во флешмобе «Паутина»

Участниками стали добровольные помощники, которые оказывали помощь во время пандемии. Как рассказывает пресс-центр учреждения, сущность флешмоба заключена в цели продемонстрировать, что любой из присутствующих имеет отношение к борьбе с коронавирусной инфекцией.

Согласно мнению организаторов, сеть, связавшая волонтеров, является визуализацией связи участников с символомк акции #МыВместе.