ЗАМАНА - ОНФ в Дагестане наградил волонтеров и партнеров акции #МыВместе

ОНФ в Дагестане наградил волонтеров и партнеров акции #МыВместе

Автор
06 марта, 2021. Суббота 14:31
ОНФ в Дагестане наградил волонтеров и партнеров акции #МыВместе

В местном отделении Общероссийского народного фронта Республики Дагестан прошло награждение добровольцев и партнеров акции #МыВместе.

ОНФ в Дагестане наградил волонтеров и партнеров акции #МыВместе
Общество

Руководитель регионального отделения ОНФ в Республике Дагестан Джамалудин Шигабудинов подчеркнул, что в тяжелую минутку добровольные помощники показали свои наилучшие  качества и по собственной инициативе совершали добрые поступки. Результативность работы была достигнута благодаря поддержке предпринимателей. По результатам торжественного совещания сопредседатель регионального штаба Елена Павлюченко вручила добровольцам и партнерам акции #МыВместе почетные дипломы. 

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top