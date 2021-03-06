ОНФ в Дагестане наградил волонтеров и партнеров акции #МыВместе

Руководитель регионального отделения ОНФ в Республике Дагестан Джамалудин Шигабудинов подчеркнул, что в тяжелую минутку добровольные помощники показали свои наилучшие качества и по собственной инициативе совершали добрые поступки. Результативность работы была достигнута благодаря поддержке предпринимателей. По результатам торжественного совещания сопредседатель регионального штаба Елена Павлюченко вручила добровольцам и партнерам акции #МыВместе почетные дипломы.