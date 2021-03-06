Арт-объект к годовщине акции #МыВместе появился в Махачкале

Как рассказывают в пресс-центре Минмолодежи региона, реализация данного проекта была приурочена к празднованию годовщины Всероссийской акции взаимной помощи, которая традиционно проводится в первую неделю марта во всех субъектах Российской Федерации. Стоит отметить, что в разработке оранжевого сердца участвовали участники местных подразделений «Волонтеры-медики» и «Волонтеры культуры». На асфальте во дворе поликлиники они изобразили граффити в символ признательности и благодарности медперсоналу.