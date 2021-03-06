ЗАМАНА - Арт-объект к годовщине акции #МыВместе появился в Махачкале

Арт-объект к годовщине акции #МыВместе появился в Махачкале

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06 марта, 2021. Суббота 15:46
Арт-объект к годовщине акции #МыВместе появился в Махачкале

В Махачкале на территории Республиканской инфекционной больницы возник арт-объект оранжевое сердце.

Арт-объект к годовщине акции #МыВместе появился в Махачкале
Общество

Как рассказывают в пресс-центре Минмолодежи региона, реализация данного проекта была приурочена к празднованию годовщины Всероссийской акции взаимной помощи, которая традиционно проводится в первую неделю марта во всех субъектах Российской Федерации. Стоит отметить, что в разработке оранжевого сердца участвовали участники местных подразделений «Волонтеры-медики» и «Волонтеры культуры». На асфальте во дворе поликлиники они изобразили граффити в символ признательности и благодарности медперсоналу.

 

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