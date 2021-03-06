Советы по уходу и выбору живых цветов по ссылке
Как выбрать живые цветы к празднику?
- Автор Хадижат
- 06 марта, 2021. Суббота 13:37
В преддверии Международного женского дня Роспотребнадзор напоминает о правилах выбора живых цветов и способах продлить букету жизнь, а себе наслаждение от пребывания свежих цветов в доме.
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