Каждая четвертая россиянка хочет получить в подарок на 8 Марта тюльпаны, а каждая пятая – розы

Каждая четвертая жительница России желает получить в подарок на 8 Марта тюльпаны, а каждая 5-ая розы.

В данном опросе участвовали 1600 дам из всех округов страны. Остальные цветы в Международный женский день уступают тюльпанам и розам по востребованности. Например, пионам были бы рады 7% женщин, а мимозе 5%.

Еще пять процентов женщин согласно опросу считают, что цветы это банально и непрактично.