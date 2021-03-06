ЗАМАНА - Каждая четвертая россиянка хочет получить в подарок на 8 Марта тюльпаны, а каждая пятая – розы

Каждая четвертая россиянка хочет получить в подарок на 8 Марта тюльпаны, а каждая пятая – розы

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06 марта, 2021. Суббота 12:33
Каждая четвертая россиянка хочет получить в подарок на 8 Марта тюльпаны, а каждая пятая – розы

Каждая четвертая жительница России желает получить в подарок на 8 Марта тюльпаны, а каждая 5-ая розы.

Каждая четвертая россиянка хочет получить в подарок на 8 Марта тюльпаны, а каждая пятая – розы
Общество

В данном опросе участвовали 1600 дам из всех округов страны. Остальные цветы в Международный женский день уступают тюльпанам и розам по востребованности. Например, пионам были бы рады 7% женщин, а мимозе 5%.
Еще пять процентов женщин согласно опросу считают, что цветы это банально и непрактично.

 

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взяты из открытых источников
 

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