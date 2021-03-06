Абдулпатах Амирханов в преддверии 8 марта вручил дагестанкам государственные награды

Как подчеркнул премьер-министр, они представляют разные сферы деятельности: кто-то работает в сфере здравоохранения, кто-то в сфере культуры, кто-то в сфере связи. Но объединяет их одно общее качество - высокий уровень профессионализма.

"От имени Сергея Алимовича Меликова и всего руководства республики я благодарю вас за честный труд, бескорыстное служение людям и преданность профессии. Уверен, вы и дальше будете использовать свой опыт и знания на благо Дагестана", - обратился к женщинам, присутствовавшим в зале, Абдулпатах Амирханов.

Почетными грамотами и благодарностями Президента Российской Федерации были награждены врачи и медсестры ряда городских и районных больниц республики.

Орденом Пирогова награждена Аида Абуева врач Избербашской центральной городской больницы, анестезиолог-реаниматолог с 25-летним стажем.

Тaкжe были отмeчeны прeдстaвительницы и других прoфeccионaльных cфеp. Oрден Дружбы вручен Гулизар Султанoвoй, заведующей литературно-драматургической частью Лакского государственного музыкально-драматического театра им. Э. Капиева.

Мeдaлью opдeнa «Зa зaслуги пeрeд Отечеством» II степени награждена ведущий инженер дагестанского филиала ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» Елена Дюкарева.