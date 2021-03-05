По сообщению аналитиков "Мегафон Ритейл", смартфоны сместили умные часы и браслеты. В этом году, в преддверии 8 марта, спрос на этот вид продукции вырос более чем в три раза.
Продажи умных часов в преддверии 8 марта выросли в три раза
- Автор Хадижат
- 05 марта, 2021. Пятница 18:20
Смартфоны теряют свои позиции лидера в качестве подарка на 8 Марта. Рост спроса на данный товар упал почти в два раза, в сравнении с продажами прошлого года.
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