Продажи умных часов в преддверии 8 марта выросли в три раза

Автор Хадижат

Смартфоны теряют свои позиции лидера в качестве подарка на 8 Марта. Рост спроса на данный товар упал почти в два раза, в сравнении с продажами прошлого года.