В Каякентском районе открыли музей памяти Шейиха Исмаилова

В селе Алходжикент Каякентского района, в школе, носящей имя известного ученого, профессора Шейха Исмаилова открыли музей его памяти. Последние 20 лет своей жизни Шейх Исмаилов руководил Дагестанским государственным педагогическим университетом. Открытие музея было приурочено к 80-летнему юбилею ученого.

Выступая перед родственниками, односельчанами, друзьями, студентами и просто людьми, которые помнят выдающегося дагестанца, глава Магомед Эльдерханов подчеркнул, что для многих имя Шейха Исмаилова ассоциируется с Каякентским районом.

«Я, к сожалению, с ним знаком не был, в силу возраста. Но сегодня, встречаясь с разными людьми по роду своей деятельности, я замечаю, как они вспоминают Шейха Ибрагимовича, при упоминании района.

Нет у нас тухума, которому бы Шейх Ибрагимович не помог, который бы не помнил о нем как о добром, достойном человеке.

Имя нашего славного земляка мы должны помнить всегда, а его дела, высокий профессионализм и настоящие человеческие качества должны служить ориентиром для продолжателей его дела и для молодежи».

Со словами благодарности к гостям и организаторам мероприятия от имени семьи и родственников обратился сын Шейиха Исмаилова Мурад Исмаилов, депутат НС РД. Экспозиция музея состоит из наград, удостоверений, фотографий, альбомов, буклетов и других материалов, хранящих память о Шейхе Исмаилове.