ЗАМАНА - Мэр Кизляра Александр Шувалов поздравил женщин с приближающимся праздником

Мэр Кизляра Александр Шувалов поздравил женщин с приближающимся праздником

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05 марта, 2021. Пятница 17:04
Мэр Кизляра Александр Шувалов поздравил женщин с приближающимся праздником

Мэр Кизляра Александр Шувалов поздравил прекрасную половину зала на праздничном концерте в преддверии Международного женского дня.

Мэр Кизляра Александр Шувалов поздравил женщин с приближающимся праздником
Общество

Глава города отметил, что женщины принимают активное участие во всех сферах жизни города, вносят свой бесценный вклад в перемены, происходящие в Кизляре. 

«Вы, дорогие дамы, вдохновляете нас на достижение больших задач, поддерживаете в сложную минутку. Ваша любовь и доброта помогает нам выдерживать иногда тяжелые удары судьбы как в рамках семьи, так и в рамках государства», сообщил Шувалов.

Далее Александр Шувалов вручил благодарственные письма и грамоты от администрации города.

Также с целью поздравить с наступающим Международным женским днем Александр Шувалов посетил ветерана Великой Отечественной войны Веру Никитину, оставившую на Рейхстаге свой автограф, и узницу концлагеря Людмилу Салмину, проработавшую более пятидесяти лет в одной из школ Кизляра.

 

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