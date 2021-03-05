Мэр Кизляра Александр Шувалов поздравил женщин с приближающимся праздником

Глава города отметил, что женщины принимают активное участие во всех сферах жизни города, вносят свой бесценный вклад в перемены, происходящие в Кизляре.

«Вы, дорогие дамы, вдохновляете нас на достижение больших задач, поддерживаете в сложную минутку. Ваша любовь и доброта помогает нам выдерживать иногда тяжелые удары судьбы как в рамках семьи, так и в рамках государства», сообщил Шувалов.

Далее Александр Шувалов вручил благодарственные письма и грамоты от администрации города.

Также с целью поздравить с наступающим Международным женским днем Александр Шувалов посетил ветерана Великой Отечественной войны Веру Никитину, оставившую на Рейхстаге свой автограф, и узницу концлагеря Людмилу Салмину, проработавшую более пятидесяти лет в одной из школ Кизляра.