В Хасавюрте врачей поздравили с Международным женским днем

Традиционная акция "Вам, любимые!" приуроченная к первому празднику весны - Международному женскому дню, прошла сегодня, 5 марта, в Хасавюрте.

Студенты, волонтеры и и представители администрации подарили букеты цветов женщинам-врачам и медицинским сестрам Центральной городской больницы им. Аскерханова и поблагодарили их за труд.

Необходимо отметить, что акция «Вам, любимые!» проходит по всей стране.