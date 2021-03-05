ЗАМАНА - В Хасавюрте врачей поздравили с Международным женским днем

В Хасавюрте врачей поздравили с Международным женским днем

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05 марта, 2021. Пятница 16:46
В Хасавюрте врачей поздравили с Международным женским днем

Традиционная акция "Вам, любимые!" приуроченная к первому празднику весны - Международному женскому дню, прошла сегодня, 5 марта, в Хасавюрте.

В Хасавюрте врачей поздравили с Международным женским днем
Общество

Студенты, волонтеры и и представители администрации подарили букеты цветов женщинам-врачам и медицинским сестрам Центральной городской больницы им. Аскерханова и поблагодарили их за труд.
Необходимо отметить, что акция «Вам, любимые!» проходит по всей стране.

 

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