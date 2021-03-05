ЗАМАНА - В Махачкале после двухмесячного перерыва возобновили механизированную уборку мусора

В Махачкале после двухмесячного перерыва возобновили механизированную уборку мусора

Автор
05 марта, 2021. Пятница 16:34
В Махачкале после двухмесячного перерыва возобновили механизированную уборку мусора

Механизированную уборку мусора возобновили в Махачкале после двухмесячного перерыва. Региональный оператор УК "Лидер", который занимался уборкой мусора в Махачкале и Каспийске, закончил работу 11 января. Жители городов и работники администрации самостоятельно избавлялись от мусора, который образовался на контейнерных площадках.

В Махачкале после двухмесячного перерыва возобновили механизированную уборку мусора
Общество

"Механизированная уборка в Махачкале началась, тариф утвердили. У регионального оператора имеется 60 единиц специализированной техники, которая конкретно будет занята уборкой города. Плюс к тому в Махачкале имеется 58 единиц коммунальной техники. По мере необходимости она тоже будет задействована. Однако, уже можно резюмировать, что имеющаяся техника у регионального оператора всецело справляется со своей задачей", - сообщает пресс-служба администрации города.
Уточним, что бытовые отходы вывозятся на лицензированный полигон "Гринтау", что находится на территории города Избербаш.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top