В Махачкале после двухмесячного перерыва возобновили механизированную уборку мусора

Механизированную уборку мусора возобновили в Махачкале после двухмесячного перерыва. Региональный оператор УК "Лидер", который занимался уборкой мусора в Махачкале и Каспийске, закончил работу 11 января. Жители городов и работники администрации самостоятельно избавлялись от мусора, который образовался на контейнерных площадках.

"Механизированная уборка в Махачкале началась, тариф утвердили. У регионального оператора имеется 60 единиц специализированной техники, которая конкретно будет занята уборкой города. Плюс к тому в Махачкале имеется 58 единиц коммунальной техники. По мере необходимости она тоже будет задействована. Однако, уже можно резюмировать, что имеющаяся техника у регионального оператора всецело справляется со своей задачей", - сообщает пресс-служба администрации города.

Уточним, что бытовые отходы вывозятся на лицензированный полигон "Гринтау", что находится на территории города Избербаш.