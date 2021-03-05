В 2020 году в Дагестане появилось на свет более 46 тысяч малышей

Как рассказывает пресс-центр медицинского учреждения, в рамках мероприятия была отмечена возможность внедрения новых способов анализа для улучшения диагностики врожденной патологии плода.

В текущее время Министерством здравоохранения республики сделаны все условия для проведения пренатального скрининга другими словами выявления пороков развития плода на самых ранних сроках беременности. Поставлены передовые УЗИ-аппараты, лабораторные анализаторы и реактивы.

«В 2020 году в родильных стационарах республики родилось свыше 46 тысяч живых малышей, 839 родилось с разного вида патологией, из них 276 с тяжелыми пороками развития, в числе которых 51 не был выявлен внутриутробно» отметила главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения Дагестана Джамина Гебекова.