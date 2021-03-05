ЗАМАНА - Салман Дадаев подчинил парки и скверы Махачкалы единой дирекции

Салман Дадаев подчинил парки и скверы Махачкалы единой дирекции

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05 марта, 2021. Пятница 15:11
Салман Дадаев подчинил парки и скверы Махачкалы единой дирекции Салман Дадаев подчинил парки и скверы Махачкалы единой дирекции

Салман Дадаев подписал постановление об учреждении нового муниципального бюджетного учреждения Дирекция парков и скверов Махачкалы.

Салман Дадаев подчинил парки и скверы Махачкалы единой дирекции
Общество

Владельцем собственности Дирекции будет Махачкала. Главная задача в её работе, как обозначено в постановлении, «создание благоприятных и комфортных условий для отдыха жителей города и гостей столицы, обеспечение территориальной целостности имущественного комплекса парков и скверов».
Создание Дирекции предполагает ликвидацию таких учреждений как «Парково-мемориальный комплекс представителям русской интеллигенции» и «Парк им. Ленинского комсомола».

 

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