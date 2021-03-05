Салман Дадаев подчинил парки и скверы Махачкалы единой дирекции

Владельцем собственности Дирекции будет Махачкала. Главная задача в её работе, как обозначено в постановлении, «создание благоприятных и комфортных условий для отдыха жителей города и гостей столицы, обеспечение территориальной целостности имущественного комплекса парков и скверов».

Создание Дирекции предполагает ликвидацию таких учреждений как «Парково-мемориальный комплекс представителям русской интеллигенции» и «Парк им. Ленинского комсомола».