Владельцем собственности Дирекции будет Махачкала. Главная задача в её работе, как обозначено в постановлении, «создание благоприятных и комфортных условий для отдыха жителей города и гостей столицы, обеспечение территориальной целостности имущественного комплекса парков и скверов».
Создание Дирекции предполагает ликвидацию таких учреждений как «Парково-мемориальный комплекс представителям русской интеллигенции» и «Парк им. Ленинского комсомола».
Салман Дадаев подчинил парки и скверы Махачкалы единой дирекции
- Автор Хадижат
- 05 марта, 2021. Пятница 15:11
Салман Дадаев подписал постановление об учреждении нового муниципального бюджетного учреждения Дирекция парков и скверов Махачкалы.
Владельцем собственности Дирекции будет Махачкала. Главная задача в её работе, как обозначено в постановлении, «создание благоприятных и комфортных условий для отдыха жителей города и гостей столицы, обеспечение территориальной целостности имущественного комплекса парков и скверов».
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