Позже сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, однако в настоящий момент парень находится в розыске, сообщает Мирмол.
Насильник из Дербента сбежал из-под стражи
- Автор Арслан
- 05 марта, 2021. Пятница 09:47
Напомним, накануне сообщалось о попытке изнасилования несовершеннолетней 18-летним подростком из Дербента. Было отмечено, что девочке, дав отпор обидчику, удалось бежать и позвать на помощь.
Последнее от Арслан
- В Дагестане ведут бизнес без госрегистрации
- В Дербенте несовершеннолетняя дала отпор насильнику
- Демонтировано незаконное ограждение у северного въезда в Махачкалу
- Участок автомобильной дороги «Махачкала – Леваши – Верхний Гуниб» будет временно закрыт
- В Дахадаевский район поступила вторая партия вакцины