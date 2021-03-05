В своем комментарии она отметила, что Дагестан особенно остро почувствовал на себе распространение коронавирусной инфекции.
"Здесь помогли военные, когда развернули госпиталь, построили его. И госпиталь останется в республике, и будет принимать пациентов, когда пандемия отступит, а площади и рабочие места сохранятся", - подчеркнула Инна Святенко.
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко прокомментировала ситуацию в сфере здравоохранения Дагестана
- Автор Хадижат
- 05 марта, 2021. Пятница 08:47
Председатель комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Инна Святенко на телеканале "Вместе-РФ" рассказала об актуальных вопросах развития здравоохранения в Республике Дагестан.
В своем комментарии она отметила, что Дагестан особенно остро почувствовал на себе распространение коронавирусной инфекции.
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