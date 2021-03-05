Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко прокомментировала ситуацию в сфере здравоохранения Дагестана

В своем комментарии она отметила, что Дагестан особенно остро почувствовал на себе распространение коронавирусной инфекции.

"Здесь помогли военные, когда развернули госпиталь, построили его. И госпиталь останется в республике, и будет принимать пациентов, когда пандемия отступит, а площади и рабочие места сохранятся", - подчеркнула Инна Святенко.