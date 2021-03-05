Круглый стол на тему «Кибербуллинг в подростковой среде прошел в Махачкале

В процессе встречи обсуждались проблемы травли и насилия в интернет-пространстве, виды интернет-травли, которые влияют на психологическое здоровье подростков. Студентам объяснили, что такое кибербуллинг, каким он бывает и как обезопасить себя в интернете. Было отмечено, что чаще всего человек не может сам защититься от кибербуллинга, но лишь небольшая часть пользователей готова поддержать жертву травли в сети. Согласно интернет-исследованию, 52% респондентов никогда не заступались ни за кого в интернете, 65% считают публичную поддержку бессмысленной, 13% боятся, что агрессия перекинется на них И 20% полагают, что они бессильны и ничего не могут сделать, чтобы поддержать пострадавшего от кибербуллинга.При этом, по данным статистики, с проявлениями сетевой злости сталкивался 91% опрошенных подростков.

В рамках круглого стола было подчеркнуто: доступность интернета, его распространение в среде несовершеннолетних, увеличивает риск вовлечения подростков в кибербуллинг, в результате чего наблюдается стресс, растройства, снижение успеваемости в учебе, заниженная самооценка, суицидальные мысли.

В рамках круглого стола участники обсудили способы поддержки подростков, ставших жертвами кибербуллинга: что делать ребенку, если он столкнулся с такой проблемой и как следует вести себя родителям.