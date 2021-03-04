ЗАМАНА - Сергей Меликов и Дмитрий Патрушев обсудили вопросы развития АПК Дагестана

Сергей Меликов и Дмитрий Патрушев обсудили вопросы развития АПК Дагестана

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04 марта, 2021. Четверг 18:59
Сергей Меликов и Дмитрий Патрушев обсудили вопросы развития АПК Дагестана

Сегодня, 4 марта, Глава Дагестана Сергей Меликов, будучи в рабочей поездке в столице России, встретился и обсудил с руководителем Министерства сельхозпроизводства Рф Дмитрием Патрушевым перспективы развития АПК региона.

Сергей Меликов и Дмитрий Патрушев обсудили вопросы развития АПК Дагестана
Общество

В рамках встречи было отмечено, что в минувшем году республика продемонстрировала положительную динамику по ряду направлений сельхозпроизводства: увеличен урожай риса, зерна, достигнуты высокие результаты в сфере виноградарства, рыболовства и перерабатывающей промышленности. В рамках встречи было отмечено, что под особым вниманием в республике находится развитие мелиоративного комплекса.

Таким образом, в текущем году, в рамках программ «Развитие мелиоративного комплекса России» и «Экспорт продукции АПК» в Республику Дагестан будет направлено 238,7 миллионов рублей на поддержку мелиоративных мероприятий.

 

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