ЗАМАНА - Основатель мобильного приложения "Tooba" Рамазан Меджидов принял участие в форуме благотворителей "Forbes"

Основатель мобильного приложения "Tooba" Рамазан Меджидов принял участие в форуме благотворителей "Forbes"

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04 марта, 2021. Четверг 15:57
Основатель мобильного приложения &quot;Tooba&quot; Рамазан Меджидов принял участие в форуме благотворителей &quot;Forbes&quot;

2 марта в Москве состоялся ежегодный Форум благотворителей и меценатов, организованный изданием Forbes. Площадка объединила благотворителей, руководителей фондов, меценатов, а также создателей различных стартапов в данной области.

К участию в форуме в качестве спикера был приглашен основатель мобильного приложения "Tooba" Рамазан Меджидов. Также в качестве спикеров выступили создатель приложения "Помощь", актер "Гоголь центра" Никита Кукушкин, глава фонда "Отказники" Елена Ольшанская и другие представители благотворительной сферы. В рамках форума, у участников появилась возможность обменяться опытом, наладить контакты и обсудить возможное дальнейшее сотрудничество.

 

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