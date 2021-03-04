К участию в форуме в качестве спикера был приглашен основатель мобильного приложения "Tooba" Рамазан Меджидов. Также в качестве спикеров выступили создатель приложения "Помощь", актер "Гоголь центра" Никита Кукушкин, глава фонда "Отказники" Елена Ольшанская и другие представители благотворительной сферы. В рамках форума, у участников появилась возможность обменяться опытом, наладить контакты и обсудить возможное дальнейшее сотрудничество.
Основатель мобильного приложения "Tooba" Рамазан Меджидов принял участие в форуме благотворителей "Forbes"
- Автор Хадижат
- 04 марта, 2021. Четверг 15:57
2 марта в Москве состоялся ежегодный Форум благотворителей и меценатов, организованный изданием Forbes. Площадка объединила благотворителей, руководителей фондов, меценатов, а также создателей различных стартапов в данной области.
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