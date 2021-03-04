По словам главного архитектора города Исы Магомедова, экраноплан уже вытащили на берег и осталось установить его на постамент. "Он встанет на пьедестал. И в принципе в текущем году уже большая часть парка будет реализована. Работы закончатся осенью, так как там огромные строительно-монтажные работы», поделился Магомедов с ТАСС. Напомним, летом минувшего года Каспийская флотилия отбуксировала из Каспийска в Дербент экраноплан «Лунь» для его предстоящей установки в парке "Патриот". Буксировка корабля по морю заняла 14 часов. Власти Дербента планируют открыть парк до конца 2021 года.
Ракетный экраноплан «Лунь» установят в парке Дербента осенью
- Автор Хадижат
- 04 марта, 2021. Четверг 17:15
Осенью в Дербенте установят единственный в мире ракетный экраноплан проекта 903 «Лунь». Экраноплан станет главным экспонатом парка "Патриот".
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