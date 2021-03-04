ЗАМАНА - Ракетный экраноплан «Лунь» установят в парке Дербента осенью

Ракетный экраноплан «Лунь» установят в парке Дербента осенью

Автор
04 марта, 2021. Четверг 17:15
Ракетный экраноплан «Лунь» установят в парке Дербента осенью

Осенью в Дербенте установят единственный в мире ракетный экраноплан проекта 903 «Лунь».  Экраноплан станет главным экспонатом парка "Патриот".  

Ракетный экраноплан «Лунь» установят в парке Дербента осенью
Общество

По словам главного архитектора города Исы Магомедова, экраноплан уже вытащили на берег и осталось установить его на постамент. "Он встанет на пьедестал. И в принципе в текущем году уже большая часть парка будет реализована. Работы закончатся осенью, так как там огромные строительно-монтажные работы», поделился Магомедов с ТАСС. Напомним, летом минувшего года Каспийская флотилия отбуксировала из Каспийска в Дербент экраноплан «Лунь» для его предстоящей установки в парке "Патриот". Буксировка корабля по морю заняла 14 часов. Власти Дербента планируют открыть парк до конца 2021 года. 

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top