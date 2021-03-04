ЗАМАНА - В Аграханском заливе Дагестана найдено около 300 мертвых уток и лебедей

В Аграханском заливе Дагестана найдено около 300 мертвых уток и лебедей

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04 марта, 2021. Четверг 16:48
В Аграханском заливе Дагестана найдено около 300 мертвых уток и лебедей

В Республике Дагестан пытаются выяснить причину масштабного падежа уток и лебедей в районе Аграханского заливе и местности «Муравейник». Специалисты насчитали около трехсот мертвых птиц.

«На место смерти пернатых был выслан наш береговой патруль. В местности "Муравейник" были найдены туши лебедей, лысух, крякв, селезней», рассказал ТАСС глава Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов. Специалисты центра произвели забор био материала и доставили его в лабораторию для исследования причины массовой смерти птиц.
"Пока в списке предположений отстрел браконьерами, птичий мор либо отравление", - заключил Заур Гапизов.

 

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