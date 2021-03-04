В Аграханском заливе Дагестана найдено около 300 мертвых уток и лебедей

Автор Хадижат

В Республике Дагестан пытаются выяснить причину масштабного падежа уток и лебедей в районе Аграханского заливе и местности «Муравейник». Специалисты насчитали около трехсот мертвых птиц.