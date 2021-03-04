«На место смерти пернатых был выслан наш береговой патруль. В местности "Муравейник" были найдены туши лебедей, лысух, крякв, селезней», рассказал ТАСС глава Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов. Специалисты центра произвели забор био материала и доставили его в лабораторию для исследования причины массовой смерти птиц.
"Пока в списке предположений отстрел браконьерами, птичий мор либо отравление", - заключил Заур Гапизов.
В Аграханском заливе Дагестана найдено около 300 мертвых уток и лебедей
- Автор Хадижат
- 04 марта, 2021. Четверг 16:48
В Республике Дагестан пытаются выяснить причину масштабного падежа уток и лебедей в районе Аграханского заливе и местности «Муравейник». Специалисты насчитали около трехсот мертвых птиц.
«На место смерти пернатых был выслан наш береговой патруль. В местности "Муравейник" были найдены туши лебедей, лысух, крякв, селезней», рассказал ТАСС глава Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов. Специалисты центра произвели забор био материала и доставили его в лабораторию для исследования причины массовой смерти птиц.
Последнее от Хадижат
- В «Газпром межрегионгаз Махачкала» функционирует «Единое окно»
- Основатель мобильного приложения "Tooba" Рамазан Меджидов принял участие в форуме благотворителей "Forbes"
- В текущем году в Дагестане заменят 100 лифтов
- В Дагестане планируется досрочно завершить программу переселения граждан из аварийного жилья
- В «Газпром межрегионгаз Махачкала» действует call-центр