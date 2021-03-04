В «Газпром межрегионгаз Махачкала» действует call-центр

Теперь, позвонив по по телефону 8-800-200-98-04 жители республики смогут получить консультацию, задать вопрос или сообщить о возникшей проблеме.

В числе вопросов, которые теперь можно решить обратившись по номеру горячей линии: порядок заключения контракта на поставку газа, проверка состояния лицевого счета, наличие задолженности, получение информации о способах оплаты за газ, тарифы и так далее.