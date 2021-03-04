В рамках празднования на территории всего государства пройдут масштабные акции и мероприятия. Например, 1-6 марта на сайтах соцсетей ТикТок и Instagram пройдет online-интернет-марафон «Оранжевая нить». В рамках акции, подразумевается съемка участниками коротких видео роликов, в которых клубок оранжевых ниток будет передаваться друг другу. Кроме того дагестанцы могут стать участниками акции «Спасибо» и поблагодарить каждого, проявившего ответственность и соблюдаются режим самоизоляции в не просто период. Для участия в акции нужно записать видеоролик с благодарностью и разместить в своих социальных сетяхс хештегом #МыВместеСпасибо. 8 марта в республике будет проведена акция «Вам, любимые!», приуроченная к Международному женскому дню. Необходимо отметить, что в рамках празднования годовщины акции также намечена организация 2-ух флешмобов «Цепь» и «Паутина». Их участниками в Республике Дагестан станут порядка 100 человек. Все онлайн активности и мероприятия пройдут под хештегом #ГодКакМыВместе.
Республика Дагестан присоединится к празднованию годовщины акции #МЫВМЕСТЕ
- Автор Хадижат
- 04 марта, 2021. Четверг 14:49
С 1 по 6 марта Дагестан присоединится к празднованию годовщины Всероссийской акции взаимной помощи #МЫВМЕСТЕ.
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