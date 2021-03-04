ЗАМАНА - Демонтировано незаконное ограждение у северного въезда в Махачкалу

Демонтировано незаконное ограждение у северного въезда в Махачкалу

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04 марта, 2021. Четверг 12:31
Демонтировано незаконное ограждение у северного въезда в Махачкалу

В мэрии города сообщили, что демонтаж ограждения владелец объекта осуществил добровольно.

Демонтировано незаконное ограждение у северного въезда в Махачкалу
Общество

В администрации Махачкалы отмечают, что незаконно возведенные входные группы и ограждения препятствуют свободному передвижению граждан по тротуару.

 

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